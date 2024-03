Il 15,16,17 marzo tornano in tutte le piazze d’Italia le uova di Pasqua dell’AIL Associazione Italiana contro leucemie, linfomi e mieloma.

Il tradizionale appuntamento è realizzato grazie all’impegno di oltre 200 volontari nelle città di Reggio Calabria, Vibo Valentia e nelle rispettive province oltre che in alcuni centri cittadini del catanzarese.

Dentro un Uovo di Pasqua AIL c’è molto di più di una semplice sorpresa: c’è il sostegno a oltre 100 studi scientifici in tutta Italia, il finanziamento di borse studio per giovani ricercatori e il supporto ai Centri Ematologici. Ci sono i sogni di migliaia di pazienti, il supporto costante a loro e alle loro famiglie.

Ci sono i sogni che tu puoi aiutarci a realizzare. Per continuare a far crescere la Ricerca abbiamo bisogno del tuo aiuto: il 15, 16 e 17 marzo scegliendo le Uova di Pasqua AIL con un contributo minimo di 13 euro ci aiuterai a sostenere la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma e a portare aiuto a tanti pazienti.

Se oggi il 70% dei malati affetti da un tumore del sangue guarisce o cronicizza la malattia, è grazie ai 55 anni di lavoro di AIL e al tuo sostegno.

Le uova dell’AIL si possono trovare nei giorni della manifestazione negli stand posti in città presso Piazza Italia, Porto Bolaro, Brico Center, Museo Archeologico di Reggio Calabria oltre che in tutti i negozi solidali, presso le associazioni e le scuole di ogni ordine e grado di Reggio Calabria, Vibo Valentia, Catanzaro, e rispettive province, che hanno aderito alla manifestazione.

Per trovare la postazione più vicina a te, puoi consultare la mappa a questo link:

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1cTfxnW-KLJokiDS0bxNl8A33AaKJfpM&fbclid=IwAR3PwwKEx8IXMOVQ_u99YLCl_8vPrlwazSWPKRP_G-ky2xrfnRSB2u4m8H8&ll=38.44299829969255%2C16.093104249999985&z=9

Per ogni altra informazione puoi consultare il sito www.ailreggiocalabria.it, contattare la segreteria in via Santa Lucia al Parco al numero 0965.24341 oppure scrivere alla mail ail.reggiocalabria@ail.it

Continua a stare al nostro fianco per poter dire insieme: #maipiùsognispezzati.

