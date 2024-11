“È davvero incredibile, il nuovo piano di riordino della rete Ospedaliera, il quarto pubblicato per intenderci, N°. 360 DEL 20/11/2024, prevede nuovamente che l’Ospedale di Paola perda la chirurgia ed abbia solo 6 posti letto di day ospital e nessuna indicazione sull’attivazione dell’emodinamica.

Dopo aver bloccato il trasferimento dei reparti in questi mesi con le nostre battaglie occorre nuovamente riprendere la lotta per difendere il nostro diritto alla salute.

Occhiuto ci riprova, prevede la chiusura della nostra chirurgia con la complicità della classe politica locale e dei nostri rappresentanti regionali.

Abbiamo convocato subito il Comitato Popolare per la difesa del diritto alla salute già per martedì sera in modo da programmare la nostra azione e chiamiamo a raccolta tutti i cittadini liberi”. Gli esponenti del comitato per la difesa del diritto alla salute intervengono all’indomani della pubblicazione del nuovo decreto del Commissario ad acta per il riordino della rete ospedaliera, il quale conferma lo spostamento del reparto di chirurgia dal nosocomio Paolano e nessuna attivazione del l’emodinamica.