Tiro a volo, argento per Silvana Stanco nel trap

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Argento nel tiro a volo per l’Italia nel trap femminile. L’ha conquistato Silvana Maria Stanco. L’oro va alla guatemalteca Adriana Ruana Oliva, quasi perfetta nella fase centrale della gara: è il primo oro di sempre per il Guatemala nelle Olimpiadi, che fa il paio col bronzo al maschile. Per lei 45 piattelli colpiti (su 50), contro i 40 di Silvana Stanco. Il bronzo è stato conquistato dall’australiana Smith. La medaglia conquistata quest’oggi riscatta la due giorni complicata del tiro a volo: erano usciti nelle qualificazioni Pellielo e De Filippis nella prova maschile, più Jessica Rossi oggi.

– foto Ipa Agency –

