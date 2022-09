Domenica 18 e lunedì 19 settembre sarà in Calabria il Sen. Matteo Richetti, presidente nazionale di Azione, per sostenere i candidati e incontrare simpatizzanti ed elettori in vista del voto di domenica 25 settembre. Matteo Richetti, fondatore di Azione assieme al leader Carlo Calenda, domenica 18 settembre sarà prima a Crotone per un incontro informale con imprenditori del luogo e poi a Corigliano-Rossano (Cs) alle ore 16.30 per un incontro pubblico al Movida Beach (Viale della Libertà, 568) infine nella giornata di Lunedì sarà a Taurianova (Rc) per due incontri, città a cui legato per l’amicizia con Fabio Scionti, segretario regionale di Azione e capolista in Calabria al Senato.

In particolare, alle ore 8.30 il sen. Richetti farà colazione con i pasticceri ed i panificatori calabresi e di Taurianova (Pasticceria Scionti, Via Roma ore 8.30) la cui tradizione di pasticceri è rinomata in tutta la Calabria, e raccoglierà le loro preoccupazioni dovute al caro energia. I pasticceri ed i panificatori consegneranno a Matteo Richetti un documento con precise richieste per superare questo difficile momento. Sempre a Taurianova, alle ore 10.00, presso Villa Zerbi (Via Roma, 185), il Sen. Matteo Richetti terrà un incontro con amministratori e imprenditori reggini alla presenza dei candidati e di tutto il gruppo regionale di Azione.