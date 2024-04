Terrorismo, arrestato a Fiumicino latitante appartenente all’Isis

ROMA (ITALPRESS) – Questa mattina, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un cittadino del Tagikistan, in quanto colpito da mandato di arresto internazionale “per essersi arruolato nelle fila dello stato islamico ed essere andato in Siria a combattere nel 2014”. Lo stesso risulta essere un membro attivo dell’Isis. Il cittadino tagiko, latitante e caratterizzato da numerosi alias con nazionalità e date di nascita diverse, in particolare degli stati Uzbekistan, Kirghizistan e Ukraina. E’ atterrato all’aeroporto di Fiumicino con volo proveniente da Eindhoven (Paesi Bassi) alle ore 11.45 odierne. L’operazione, svolta dalla Digos capitolina con il coordinamento della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione e il contributo della Polizia di Frontiera di Fiumicino, si inquadra in un più ampio scenario di attività preventive a largo raggio poste in essere dalla Polizia di Stato e dalla Digos di Roma in particolare, anche in considerazione della estrema delicatezza dell’attuale scenario internazionale.(ITALPRESS).

Foto: Polizia di Stato