La strada statale 106 “Jonica” è temporaneamente chiusa, in entrambe le direzioni, a causa di un incidente avvenuto nel territorio comunale di Corigliano-Rossano, in provincia di Cosenza

Il sinistro, avvenuto all’altezza del km 326 che ha coinvolto un mezzo pesante e un furgone, ha reso necessario l’intervento dell’elisoccorso del 118. Una persona è deceduta e un’altra è rimasta ferita.

Sono intervenute le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità, al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile.