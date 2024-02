Sebastiano Valensise passa dagli arresti in carcere ai domiciliari con l’ausilio del braccialetto elettronico. L’uomo ultrasettantenne è accusato di una presunta tentata corruzione in concorso con l’ex sindaco di Maropati per far cadere l’attuale primo cittadino. Difeso dagli avvocati Santo Montalto e Guido Contestabile.

Scarica l’ordinanza

VALENSISE SEBASTIANO SOSTITUZIONE MISURA_240228_201723

Grazie per aver letto questo contenuto, continua a seguirci!!