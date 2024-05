“Un albero per il futuro” è una iniziativa del Ministero dell’Ambiente e dei Carabinieri della

biodiversità che prevede la donazione e messa a dimora nelle scuole italiane di circa 500 mila

piantine.

L’offerta di specie vegetali autoctone dal 2022 in occasione del trentennale della Strage di Capaci

ha acquisito un duplice significato, esso è anche un albero simbolo dell’impegno verso lo Stato e la

lotta alle mafie: l’Albero del Giudice Giovanni Falcone.

Infatti, alcune gemme del famoso Ficus che cresce nei pressi della casa del giudice assassinato nel

1992 dalla mafia, sono state prelevate grazie alla collaborazione fra Carabinieri, Fondazione Falcone,

Comune e Soprintendenza di Palermo e duplicate nel moderno Centro Nazionale Carabinieri per la

biodiversità forestale (CNBF) di Pieve Santo Stefano (AR).

L’IC Monteleone Pascoli di Taurianova aveva già aderito e intrapreso questo percorso verso la

consapevolezza dell’importanza degli alberi per il contenimento dei cambiamenti climatici e la

conservazione ambientale con il supporto dei Carabinieri della Biodiversità, con la sua Scuola

Primaria.

Nella giornata odierna anche la Scuola Secondaria I Grado G. Pascoli ha ricevuto il prezioso dono

dai Carabinieri per la biodiversità di Reggio Calabria.

La messa in dimora della pianta è’ stata preceduta da un momento di riflessione alla presenza della

Dirigente Maria Concetta Muscolino, dell’ Appuntato dei Carabinieri per la biodiversità Carmela

Lucisano , del Maresciallo DeLuca , degli Assessori del Comune di Taurianova Angela Crea e

Massimo Grimaldi , e di Don Pino DeMasi. La giornata è stata coordinata dal Prof Antonio Albanese.

L’evento di oggi è il tassello conclusivo di un percorso didattico partito lo scorso anno scolastico con

il Progetto di educazione ambientale e civica “Edugreen” che è continuato questo anno con il

progetto “I Care green”.

Il percorso ha portato da un “restyling verde” del cortile della Scuola Secondaria, dove campeggia il

giardino verticale con la scritta I Care…il motto di Don Lorenzo Milani, che è stato più volte ribadito

oggi.

Gli alunni della Scuola hanno imparato bene a prendersi cura degli spazi della loro Scuola e saranno

degli esemplari cittadini di domani.