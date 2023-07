Al via i festeggiamenti in onore della Maria SS del Carmelo a Taurianova con un nutrito programma sia civile che religioso. Si inizia il 6 luglio con il tradizionale invito alla festa “U Mbitu” e che consiste nella discesa dell’effige della statua della Madonna per la venerazione dei fedeli.

E poi dal 7 al 14 luglio ci sarà nel programma religioso, alle ore 18.30 la Santa Messa. Dall’8 luglio per 5 appuntamenti fino al 13 luglio sarà celebrata la messa in alcune vie del Rione Jatrinoli (Vedi locandina). Il programma religioso continuerà il 15 luglio con la celebrazione del sagrato e l’offerto del cero votivo da parte dell’Amministrazione Comunale.

Il 16 luglio giorno della Madonna SS del Carmelo ci sarà la messa alle ore 18 e la tradizionale processione inizierà alle ore 19. Il programma religioso si concluderà il 17 luglio alle ore 19 Santa Messa con la risalita della Sacra Effige della statua della Madonna al suo altare.

Il programma civile prevede il 6 luglio dopo “U Mbitu”, uno spettacolo musicale alle ore 22, mentre il 16 luglio ci sarà il concerto di Mimmo Cavallaro offerto dall’Amministrazione Comunale.