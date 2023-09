Di GiLar

Si apre (anzi no) il Consiglio Comunale settembrino (e si chiude in sette minuti). Dopo l’appello del segretario comunale si registrano 8 assenze in seno alla maggioranza come i due che si rifanno (come da loro dichiarato ufficialmente) nella persona del Consigliere regionale Domenico Giannetta, ovvero Francesco Bellantonio e Mino Gallo e del consigliere leghista Papalia. Il sindaco Roy Biasi prende subito la parola e prende atto che con l’assenza dei Consiglieri non c’è la (sua) maggioranza per votare i 6 punti previsti all’OdG. E poi ha spiegato le motivazioni delle assenze. Il Consigliere della Lega Papalia per l’ennesimo intervento chirurgico al quale dovrà essere sottoposto e fa allo stesso gli auguri di una pronta guarigione, mentre Bellantonio “è in una crociera…crociera, in una vacanza, diciamo così, programmata da tempo” e che il Consigliere Gallo faceva da “accompagnatore” del padre per una visita, e che per tali motivi siccome, “siamo in otto e la seduta dovrà essere riaggiornata”.

Il primo a prendere la parola è il consigliere di Fratelli d’Italia Filippo Lazzaro che propone di abbandonare insieme l’aula, maggioranza e opposizione, proposta respinta, dichiarando poi che il gruppo di Fratelli d’Italia abbandonerà l’aula. Sulla stessa lunghezza d’onda sull’abbandono dell’aula per l’ex sindaco Fabio Scionti che lancia una provocazione, dichiarando di non credere alle parole del sindaco inerente all’assenza dei consiglieri di maggioranza che, “Non so se tutte le motivazioni sono vere e lo spero per voi. In quanto qualche sospetto rimane” Nel senso che, “Prima di convocare un Consiglio Comunale non verificate la presenza dei vostri consiglieri?”. Più o meno era questo il senso. Poi ha criticato la maggioranza in merito al fatto che i punti sono sempre “variazioni di bilancio”, “debiti fuori bilancio e la “prassi” sulle cittadinanze onorarie, “mai una discussione” e che per “tali motivi lasceranno l’aula insieme a tutta la minoranza”. Per la cronaca gli assenti tra le file della minoranza erano Nello Stranges (FI) e Raffaella Ferraro (Taurianova Futura).

La seduta viene chiusa, dichiarata “deserta” dal Presidente del Consiglio Comunale Federica Ursida (collega del gruppo dei due assenti Bellantonio e Gallo che si riconoscono in Giannetta), in poco più di 7 minuti.

Si chiude il Consiglio Comunale… in attesa di essere ri-aggiornato e che dovrà ripartire di nuovo dalla convocazione dei capigruppo per stabilire una nuova data che non sia troppo in là con i tempi in quanto dovranno essere ratificate le due “variazioni di bilancio”!

Ultim’ora. È arrivata una pec di convocazione del Consiglio Comunale ai Consiglieri per domani mattina alle 9, com’era previsto in seconda convocazione.