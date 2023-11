Con sentenza emessa dalla Corte di Cassazione, 1ª sezione penale, è stata definita la vicenda processuale denominata Terramara Closed, in relazione al troncone principale con rito abbreviato.

Non pochi gli annullamenti, tra i quali spicca quello per la posizione di Giuseppe Sposato, imprenditore di Taurianova attualmente agli arresti domiciliari.

L’annullamento riguarda tutte le imputazioni, tranne una relativa ad una estorsione, con pena già espiata.

È stato inoltre disposto l’annullamento della statuizione di confisca, così come l’annullamento per la posizione della figlia Giovanna.

Il collegio difensivo (avv.Luca Cianferoni del Foro di Roma, avv.Guendalina Prochilo del Foro di Palmi) è già all’opera per curare l’azione di indennizzo per i danni riportati dalle attività del sig.Giuseppe Sposato, chiedendo intanto l’immediato dissequestro.