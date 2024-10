Annunciata dal sindaco Roy Biasi nel consiglio comunale di martedì scorso, la notizia della firma del contratto con la ditta che si è aggiudicata i lavori per il restyling della Circonvallazione sta suscitato crescente curiosità rispetto ai tempi e ai contenuti dell’attesa opera, inducendo il primo cittadino a ritornare sull’argomento per fornire altre specificazioni.

Quello che viene aperto dall’impresa reggina Tecnoappalti Italia, è un cantiere che riqualificherà e metterà in sicurezza la lunga arteria nevralgica per il traffico veicolare e per il commercio – teatro però diverse volte in passato anche di incidenti che le avevano attribuito una sinistra nomea – ed è anche in ragione di questo mix fra opportunità di sviluppo e allarme sociale che l’amministrazione comunale fornisce ora ulteriori informazioni. Quello sulla strada attualmente denominata Viale Prof. V. Ricci è un lavoro che ha un importo finanziato di 2.975.550 euro, fondi che l’attuale giunta ha richiesto e ottenuto dalla Regione nel 2022, e secondo il cronoprogramma fissato l’intervento è previsto durare 18 mesi.

Il Comune otterrà il sostanziale cambiamento di volto dell’arteria, facendola diventare ancora più pienamente quel viale-biglietto da visita del centro cittadino che per lunghi anni non ha potuto essere a causa della mancata manutenzione straordinaria che le casse comunali non erano in grado di soddisfare. Da qui la scelta del sindaco Biasi, che detiene anche la delega ai Lavori Pubblici, di dare seguito sin dal suo insediamento ad un indirizzo amministrativo specifico che stimolasse gli uffici verso una progettazione/programmazione meritevole del sostegno della Regione, assicurando un monitoraggio continuo verso un iter considerato strategico nei piani dell’Ente.

È fra l’altro prevista la nuova realizzazione di marciapiedi di diverse larghezze e altezze, per dare nuova funzionalità alla Circonvallazione, la costruzione di 4 nuovi rondò spartitraffico e la riqualificazione delle 2 rotatorie esistenti anche per migliorare l’estetica del contesto, nonché il rifacimento dell’illuminazione stradale e della pavimentazione con l’ottimizzazione della raccolta delle acque piovane che ad oggi risulta disorganica.

«Pur tenendo conto di un contesto generale che in materia di gare per lavori pubblici giornalmente ci pone davanti a difficoltà dovute all’aumento dei prezzi e ai non rari contenziosi – commenta il sindaco Biasi – voglio sottolineare l’importanza di poter aprire quest’altro consistente cantiere in città, che si aggiunge a quelli per 2 nuove scuole e il cineteatro, come effetto virtuoso di un lavoro alacre per il quale voglio ringraziare l’Ufficio tecnico che l’ha condotto. Nel caso della Circonvallazione offriamo alla città la realizzazione di un ammodernamento estetico e funzionale che, sono certo, possa incontrare i favori di automobilisti, commercianti e residenti della zona, ai quali chiediamo di portare pazienza per gli inevitabili disagi che si possono immaginare, consapevoli però che anche in questo caso Taurianova migliora i suoi standard di vivibilità mettendosi alle spalle il ricordo di una strada insicura. Come ho detto in consiglio comunale – conclude il sindaco Biasi – stiamo aprendo una stagione di nuove opere, tutte finanziate per una cifra vicina ai 30.000.000 di euro, che non cadono dal cielo ma sono frutto della tenacia politica della nostra amministrazione che ha saputo far partecipare l’Ente ai bandi e far fare per tempo le relative progettazioni, certi come siamo che il governo di una città in evoluzione come la nostra non si improvvisa. Ancora una volta passiamo dalle parole ai fatti, rimanendo orgogliosi di un lavoro che stiamo difendendo dai mestatori, e che vogliamo proseguire con una sempre nuova energia politica, nel superiore interesse di Taurianova, senza arroccamenti ma svolgendo un’azione alla luce del sole per accompagnare al meglio la fase sociale nuova che la città sta vivendo».