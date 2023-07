Avevamo dato notizia nei giorni scorsi della delibera di costituzione dello staff del sindaco di Taurianova Rocco Biasi con DGC n.92 del 28.06.2023.

Con la pubblicazione sull’Albo pretorio c’è l’avviso di presentazione delle domande per chi volesse farne parte, sia come “Operatore esperto amministrativo” che nella seconda figura come “Istruttore amministrativo-contabile”, ma che dovrà fare le funzione di “amministrativo-contabile”, nei fatti simile ad un giornalista, da quello che si legge nel bando per quello che saranno i compiti da svolgere.

Le domande di presentazione scadono entro il quindicesimo giorno della pubblicazione avvenuta il primo luglio u.s., e adesso attendiamo chi saranno le due figure che riusciranno a prevalere per coadiuvare il sindaco come componente dello staff.

Le due figure sono le seguenti:

I candidati prescelti ed assunti a tempo determinato dovranno svolgere rispettivamente le seguenti attività:

a) per il profilo di n.1 operatore esperto amministrativo:

– collaborare direttamente con il Sindaco e la Giunta per il presidio delle funzioni di indirizzo e di controllo

attribuite dalla legge;

– elaborare i documenti, informazioni e dati da mettere a disposizione del Sindaco e della Giunta;

– cooperare con la segreteria generale per garantire la corrispondenza dell’azione amministrativa con gli

indirizzi dell’organo di governo dell’ente;

– gestire l’agenda e appuntamenti del Sindaco e degli assessori;

b) per il profilo di n.1 istruttore amministrativo – contabile:

– curare le relazioni politiche istituzionali, interne ed esterne, del Sindaco e della Giunta con preclusione

dello svolgimento di compiti di gestione;

– collaborare all’organizzazione di incontri a carattere pubblico su specifici temi strategici individuati dal

Sindaco e dalla Giunta finalizzati ad illustrare l’attività politico istituzionale degli organi di vertice

dell’amministrazione e le iniziative istituzionali che attuano il programma di governo o traducono l’indirizzo

politico-amministrativo della Giunta comunale;

– mantenere, anche attraverso i network, i rapporti con i cittadini, i gruppi e le associazioni in merito allo

sviluppo di questioni sottoposte al Sindaco e ai componenti della Giunta quali referenti

dell’amministrazione comunale;

– monitorare l’opinione pubblica anche attraverso l’utilizzo dei social network;

Scarica l’avviso pubblico cliccando sotto

Avvisopubblicoperlaricercadin.2figuredadestinareall’UfficiodistaffdelSindaco

Schema di domanda di partecipazione

schemadidomanda_staffsindaco