Proseguono i lavori di ripristino del manto stradale a Taurianova, dove in questi giorni si sta operando sull’arteria principale della Via Francesco Sofia Alessio e a tal proposito nella zona del Rione Zaccheria in un punto delicato del tratto stradale in quanto composto da rete fognaria e idrica, da molto tempo c’era un dislivello stradale a causa di un cedimento del terreno che alterava vistosamente il tratto stradale. Oggi si è provveduto a mettere in sicurezza il problema atavico con un lavoro ben mirato dalla ditta che sta eseguendo i lavori e con la presenza del vicesindaco Antonino Caridi, delegato alla manutenzione.