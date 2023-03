Per il secondo anno consecutivo la scuola secondaria di primo grado “Pascoli” ha partecipato agli “ICT Olympic School Game” classificandosi il secondo e il terzo posto.

Si sono svolti nel mese di marzo i “Giochi olimpici scolastici sulle TIC” ai quali la scuola secondaria di primo grado “G. Pascoli” ha partecipato schierando in campo una buona parte di alunni pronti a mettersi in gioco e a gareggiare con i compagni delle classi parallele di tutta Italia.

L’uso delle TIC (Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione) nel contesto scolastico rappresenta un punto di partenza per ricollocare il concetto di didattica nella società post moderna nella quale vivono i nostri studenti nativi digitali. Quindi l’introduzione delle tecnologie all’interno degli interventi educativo-didattici permette alla scuola di proiettarsi verso una didattica di tipo laboratoriale ovvero una didattica nella quale il sapere si coniuga al saper fare, secondo il concetto di learning by doing. Pertanto, gli studenti, che hanno ottenuto risultati eccellenti, hanno messo in pratica le competenze del “pensare come un informatico”, acquisite attraverso la didattica laboratoriale che da sempre il nostro istituto persegue. Fortemente voluto dalla Dirigente Scolastica dott.ssa Maria Concetta Muscolino da sempre molto attenta all’utilizzo della tecnologia all’interno degli ambienti scolastici e sostenitrice dell’innovazione digitale in tutte le sue declinazioni e della promozione delle competenze digitali negli allievi.

La gara, svoltasi in modalità telematica, ha visto arrivare in finale cinque studenti del primo e del secondo anno. Gli alunni, seguiti dal prof. Vincenzo Florido e dalla prof.ssa Ilenia Medico, con orgoglioso punteggio si sono aggiudicati il secondo e terzo posto per le classi seconde e il secondo posto per le classi prime, in particolare hanno primeggiato le alunne della II A: Maniani F. per il secondo posto e De Angelo S. per il terzo posto, e l’alunno Lombardo F. della I B per il secondo posto.