Taurianova, presentato il libro di Francesco Mangano, il drammatico racconto dell’ingiustizia subita tanti anni addietro. “Oggi posso raccontare la storia assurda del mio arresto. In passato avevo paura di parlare per non subire una ritorsione “ Biblioteca comunale stracolma, presente il Sindaco Biasi. L'iniziativa moderata dal Giornalista Pino Carella. VIDEORACCONTO