Di GiLar

Prende corpo la “Casa della Comunità” da realizzarsi nei locali dell’ex Poliambulatorio di Taurianova in quanto è stato approvato con dall’Asp di Reggio Calabria con delibera n. 1145 del 22 dicembre 2023, il progetto definitivo per una spesa compressiva di 2.324.367,85 euro.

La vecchia struttura del Poliambulatorio oramai chiusa da mesi per questioni di sicurezza dopo un’ispezione e un duro verbale da parte dei Nas di Reggio Calabria, si trasformerebbe in una “Casa della Comunità” con i fondi del PNRR.

Attualmente i servizi ambulatoriali sono stati trasferiti nella struttura dell’ex Centro vaccinale e il suo funzionamento nell’erogazione dei servizi medico-sanitari, è in pieno regime con efficienza straordinaria grazie al lavoro dei medici, infermieri e del personale amministrativo.

L’Asp di Reggio Calabria con la direzione generale della dott.ssa Lucia Di Furia si è avvalsa come Centrale di Committenza di “Invitalia” per la stipula anche della gestione degli accordi quadro, come riportato nella delibera. Si legge inoltre che con “provvedimento di aggiudicazione prot. n. 326878 del 10/11/2022, Invitalia, ha individuato nel Raggruppamento tra professionisti costituito dalla Società LFA architecture&engineering srl in qualità di mandataria, e da Ing. Gianni Breda, “W.E.I. N

Venice srl,, e dalla Associazione tra professionisti composto Ing. Palma Alessandro e ing. Ing. Pernechele Roberto, e dal Geologo Dr.ssa Elena Bellen nella qualità di mandanti, l’operatore economico affidatario dei servizi tecnici occorrenti alla successiva procedura di Appalto sulla base del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica “Avanzato”, autorizzando, nelle more delle verifiche di rito, la sottoscrizione del relativo Ordine Di Acquisto”.

E “con provvedimento di aggiudicazione prot. Invitalia n. 0326894 del giorno 10 novembre 2022 e prot. n. 0005963 del giorno 10 gennaio 2023, è stato individuato quale operatore economico per lo svolgimento delle attività di verifica il gruppo Cavallaro & Mortoro srl, e che in data 31 ottobre 2023 lo stesso operatore economico è stato contrattualizzato da quest’Azienda”. E “Di approvare, al fine di dare seguito alla procedura di affidamento per la redazione del Progetto esecutivo e, conseguentemente, all’affidamento dei lavori (procedura di Appalto Integrato) per la realizzazione della Casa della Comunità prevista nel Comune di Taurianova”. Il Responsabile del procedimento e direttore è il dott. Demetrio Beatino, il tutto sottoscritto dal direttore amministrativo dott.ssa Maddalena Berardi, dal Direttore sanitario, dott.ssa Anna Maria Pasqualina Renda e dal Direttore Generale dell’Asp di Reggio Calabria dott.ssa Lucia Di Furia.

Nella determinazione si legge che il Direttore S.C. Gestione Risorse Economiche e Finanziarie, “attesta che il costo cui alla presente proposta trova copertura per €.1.497.453,35 nella prenotazione contabile cui alla determina 1645/2023 la parte eccedente, per come attestato nel presente atto, sarà garantita attraverso la rimodulazione dell’intero Programma”Missione 6, Componente 1, Investimento 1.1 Realizzazione delle Case della Comunità”. La rimodulazione sarà effettuata in un successivo atto.

Un primo passo molto consistente per una nuova realtà sanitaria di importante funzionalità per il territorio di Taurianova e che si spera venga alla luce al più presto e che sarà realizzata in una struttura simbolo della città che porta con sé una storia sanitaria taurianovese molto importante.