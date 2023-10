Pomeriggio straordinariamente intenso quello vissuto nel municipio, grazie alla visita dei taurianovesi “speciali” de Il Cuore Che Sorride. Uffici invasi dall’emozione e dalla curiosità provate dai 12 disabili di ogni età di cui si prende cura l’associazione, che, accolti dal sindaco con la fascia, sono stati a contatto come mai prima d’ora con la “casa dei cittadini”, trovando negli amministratori e nei dipendenti anche le attese risposte agli interrogativi semplici ispirati dal luogo istituzionale: “Come si attiva la sirena sulle auto dei vigili ?” oppure “Come si diventa sindaco ?”, su tutti.

Una interazione diversa e proficua per loro, che trovano nella socializzazione amorevole la cura migliore, ma senz’altro arricchente di umanità per chi tutti i giorni frequenta gli ambienti della massima istituzione comunale per lavoro o nell’espletamento del proprio mandato elettivo.

La visita è un altro frutto della collaborazione da tempo attivata fra l’assessorato alle Politiche sociali e l’associazione presieduta da Giovanni Nicita che, dopo l’arrivo dei taurianovesi “speciali” a bordo del pulmino comunale giornalmente dedicato al trasporto dei diversamente abili, li ha accompagni – assieme ai volontari e ai loro familiari – alla scoperta del Municipio.

Il sindaco Roy Biasi ha ringraziato i visitatori “speciali”, i volontari che li hanno accompagnati e i familiari che erano con loro incontrandoli nel suo ufficio – e dove forte è stata la curiosità rispetto ai quadri, ai premi e al busto del poeta Francesco Sofia Alessio recentemente donato dalla famiglia al Comune – mentre l’assessore Angela Crea, che oltre alla delega alle Politiche sociali detiene anche la delega alla Gentilezza, ha guidato il gruppo che si è poi recato nel Comando della polizia locale, ricevuto dal comandante Antonino Bernava.

Al termine della visita è stato consegnato un “attestato di gentilezza”, simbolico ricordo della visita speciale servita a ribadire l’indispensabile apporto del mondo del volontariato agli indirizzi amministrativi tesi a lenire le difficoltà che spesso le famiglie incontrano nel loro accesso al diritto all’assistenza.

L’intenzione ribadita dagli amministratori, che hanno dichiarato la loro vicinanza alle famiglie che sono la prima antenna delle politiche sociali che il Comune porta avanti, è quella di ripetere occasioni semplici di questo tipo, allargandole anche ad altre strutture comunali quali il Polo Sociale di via Francesco Sofia Alessio, da dove vengono organizzati molti dei servizi destinati alle fasce fragili della popolazione, e comunque continuare nel solco di una cooperazione che ha già impegnato il Comune in un progetto di musicoterapia e nella destinazione all’associazione di una figura di supporto ai volontari.

Quello di ieri, infine, è stato un pomeriggio che ha visto impegnato l’assessorato alle Politiche sociale anche sul fronte della sensibilizzazione per la prevenzione dei disturbi psicologici e psichiatrici.

Il Comune infatti ha aderito alla Giornata Mondiale della Salute Mentale, promossa in tutto il mondo dalla Federazione internazionale che si occupa del tema, e supportata anche dall’Organizzazione mondiale della Salute e dal ministero, illuminando di verde – il colore che identifica la campagna – la fontana di piazza Italia.