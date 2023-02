Sopralluogo oggi al centro vaccinale di Taurianova della commissaria della azienda sanitaria reggina dott. Lucia De Furia. All’incontro erano presenti i vertici dell’Asp. Dall’arch. Pasquale Ferraro, al dott. Minniti direttore del 118, il direttore sanitario Salvatore Ferraro e il dott. Giovanni Calogero.



L’incontro è servito per organizzare il trasferimento del poliamblutario e del 118 presso la struttura di Largo Bizzuro divenuto nel tempo l’Hub vaccinale della piana di Gioia Tauro. Un centro d’eccellenza che durante la pandemia era un fiore all’occhiello della sanità Calabrese, diretto con grande professionalità dal dott. Calogero. La decisione di oggi rientra in un quadro di riorganizzazione delle strutture sanitarie a Taurianova, da realizzare con i fondi del PNRR. I vaccini, invece, si faranno, per decisione della commissaria De Furia in un locale sequestrato alla Ndrangheta, a pochi metri dalla struttura precedente.

La soddisfazione del sindaco Biasi per la soluzione adottata dai vertici dell’Asp.