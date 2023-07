Nominato con decreto sindacale n. 16/2023, l’Ufficio di Staff del sindaco Roy Biasi, si tratta di:

1. Di conferire l’incarico di membro dello staff ai sensi dell’art.90 del D.Lgs n.267/2000, con rapporto di

lavoro subordinato, ai sig.ri:

– Agostino Pantano per il profilo di istruttore amministrativo-contabile per le attività connesse alle esigenze

di cura delle relazioni istituzionali;

– Francesca Luccisano per il profilo di operatore esperto amministrativo per le attività connesse alla

segreteria del Sindaco;

CLICCA SOTTO PER SCARICARE IL DECRETO DI NOMINA

Nomina Staff