Taurianova, Mattiani incontra il gruppo politico capeggiato da Nino Caridi

Ampio e approfondito è stato il confronto politico tra il gruppo consiliare “Taurianova La Città al centro” e il consigliere regionale Giuseppe Mattiani, recentemente entrato nella Lega. Accolto dal capogruppo Grazia Arcuri, il rappresentante del partito di Salvini ha dapprima salutato il sindaco Roy Biasi – responsabile regionale Enti locali del Carroccio – e poi si è intrattenuto con il resto del gruppo di maggioranza, ovvero con la vicepresidente del consiglio comunale Federica Ursida, con il Vicesindaco Antonino Caridi e con l’assessore Maria Fedele. Il confronto, servito a confermare i legami di stima personale reciproca che Mattiani ha avuto da sempre con una compagine nevralgica negli assetti della maggioranza che guida l’ente, ha registrato l’unanime apprezzamento dei consiglieri e degli assessori comunali del gruppo “Taurianova La Città al Centro” verso la scelta politica fatta a Palazzo Campanella, significando l’irrobustimento del radicamento territoriale e istituzionale del partito del sindaco Biasi. Durante l’incontro sono stati toccati vari temi dell’agenda politica regionale e locale, confermando un sostegno leale generale verso le determinazioni della giunta Occhiuto e sottolineando la qualificata capacità con cui l’amministrazione comunale sta difendendo gli interessi del territorio, non solo quello comunale. «Ringraziamo il consigliere Mattiani per il lavoro che sta svolgendo nel consiglio regionale e che ci rappresenta nel migliore dei modi – affermano in una dichiarazione congiunta Arcuri, Ursida, Caridi e Fedele – e per quanto ci riguarda ci impegniamo ad amplificare la portata politica, attraverso una militanza nell’istituzione comunale, delle novità introdotte dal governo regionale. Ci dà conforto il gioco di squadra che con il sindaco Biasi abbiamo attivato, con effetti che si riverberano fuori dai confini cittadini, e il nostro gruppo, tramite le qualificate figure istituzionali che esprime, è pronto ad approfondire a livello locale l’iniziativa complessiva intrapresa». In questo senso la consigliera Ursida, vice presidente del consiglio comunale, è intervenuta per ribadire il pieno sostegno personale e politico al consigliere Mattiani aderendo al suo progetto e rafforzando in tal modo la posizione sempre chiara del gruppo consiliare “Taurianova La Città al Centro” schierato apertamente sulle posizioni del consigliere regionale. «Servono – ha dichiarato Ursida – politici che come Mattiani sanno interpretare con fiducia, tempismo e continuità le istanze che provengono dai territori, così da poterle rappresentare al meglio nelle sedi in cui vengono chiamati ad assolvere al mandato popolare. Mi ritrovo nelle sue posizioni e sono pronta a fare tutto quello che è nelle mie possibilità per rafforzare il suo legame con il territorio e ottimizzare, a favore di Taurianova, il suo impegno».

GRUPPO POLITICO

TAURIANOVA LA CITTA’ AL CENTRO