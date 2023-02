A nulla è servito l’appello che i residenti di Contrada Gagliano hanno fatto al Sindaco Biasi, al Vicesindaco Caridi e all’amministrazione tutta, chiedendo un intervento immediato e urgente per il ripristino della viabilità nella nota periferia.

Ormai da anni i cittadini segnalano al Comune lo stato di grave dissesto di una strada che collega diverse case e famiglie residenti nella zona. La “strada”, se così si vuole definirla, già da tempo piena di buche e crateri, è ormai arrivata a un punto di non ritorno a causa degli ulteriori scavi e voragini provocati nel tempo dalle intemperie nonché dalle palesi inadempienze dell’amministrazione che governa l’Ente. Proprio nei giorni di pioggia la situazione diventa di assoluto pericolo in quanto, a causa dell’errato incanalamento delle acque piovane, quella che dovrebbe essere l’unica via di collegamento a circa una decina di abitazioni diventa un vero e proprio torrente. A nulla sono servite le foto e i video esibiti all’amministrazione dai tanti cittadini residenti per tentare di provocare una qualche reazione. Solo labili promesse e appuntamenti puntualmente non rispettati, una consuetudine di Biasi.

Gli abitanti delle periferie, che regolarmente pagano tasse, imposte e oneri vari, sono stanchi di essere considerati cittadini di serie B, per il sol fatto di abitare in zona lontana dal centro delle feste cittadine e dagli occhi indiscreti di passanti e visitatori.

È ora di chiamare l’amministrazione alle proprie responsabilità, che sono quelle di occuparsi – prima ancora che di feste e carnevali – dei bisogni primari dei cittadini, di tutti i cittadini, a partire dal diritto ad abitare le proprie case, a vivere in un ambiente salubre e non sotto cumuli di spazzatura, e a godere di un minimo di decoro e civiltà. È necessario che l’amministrazione capisca che il paese non si esaurisce nelle vie centrali , ma si estende ben oltre le note attività commerciali che popolano Piazza Italia e la Villa Comunale. Soprattutto è giunta l’ora di smetterla di fare orecchie da mercante ogni qual volta la cittadinanza espone legittimamente una qualsivoglia criticità.

I cittadini di Contrada Gagliano attendono risposte ed interventi.

Simone Marafioti

Capogruppo Partito Democratico