“Maestro, poeta e uomo di pace”: così si può sintetizzare il percorso di vita di Francesco Sofia Alessio, orgoglio taurianovese, tre volte insignito della medaglia d’oro al Certamen di poesia latina di Amsterdam. Nell’80°anniversario della sua morte l’Istituto Comprensivo”Francesco Sofia Alessio-N.Contestabile”, diretto dalla dottoressa Emanuela Cannistrà, nell’ambito delle iniziative promosse dal Comune di Taurianova e con il suo patrocinio, ha voluto ricordarlo e omaggiarlo in modo consono alla sua grandezza e allo stesso tempo alla sua umiltà. Nella Scuola primaria a lui intitolata gli alunni hanno accolto con entusiasmo il nipote di Francesco Sofia Alessio, il Sindaco, avvocato Rocco Biasi, l’Amministrazione comunale, le forze dell’ordine e tutti gli intervenuti sulle note dell’inno di Mameli, invitandoli poi a visitare la mostra dei lavori da loro realizzati. E’ stato, inoltre, svelato il quadro realizzato dalla pittrice Antonella Larosa: questo momento, sottolineato dal suono dei flauti delle classi quinte, è stato veramente solenne e resterà nella storia della scuola come segno tangibile di un omaggio sentito.

Successivamente, nella suggestiva cornice della Chiesa del Rosario, la manifestazione dedicata al poeta è proseguita con la proiezione di un video e un convegno realizzato dagli alunni che, come provetti relatori, hanno illustrato la biografia del poeta ,evidenziandone gli aspetti più significativi e riscuotendo l’approvazione del pubblico e, in particolare, del nipote di Francesco Sofia Alessio, che si è subito complimentato con loro per la chiarezza espositiva e l’ottima dizione. Il poeta è stato ricordato dagli alunni della primaria e della Scuola secondaria di I grado utilizzando vari linguaggi espressivi: musica, recitazione e danza, in un’atmosfera sempre più coinvolgente e densa di commozione.

La Dirigente ha ringraziato gli alunni e ha manifestato la sua soddisfazione per l’evento, che ha definito ”bellissimo e commovente”, un evento culturale che ha permesso di far conoscere e apprezzare questo illustre cittadino di Taurianova; significativo anche il commento del sindaco, che si è congratulato con i bambini e i docenti per la straordinaria mattinata vissuta. Anche Nino Spirlì, già Presidente F.F. della Regione, era soddisfatto di aver assistito a un convegno ”non di sapienti, ma di saggi” e così l’onorevole Angela Napoli, che , alla luce di quanto realizzato dagli alunni, ha dichiarato di sentirsi incoraggiata per il futuro. La Dirigente ha anche evidenziato che dal 2005 nella scuola primaria, per ricordare l’illustre poeta latinista, è stato attivato un progetto di latino, finalizzato a suscitare nelle nuove generazioni l’amore per le nostre radici linguistiche.

Una scuola che guarda al futuro non può prescindere dal suo passato e Francesco Sofia Alessio, con il suo invito alla pace: ”Pax gentes, pax in terris, absistite bello”, rappresenta un punto di riferimento importante per i ragazzi che, attraverso la cultura, potranno liberarsi dai pregiudizi e dagli stereotipi e aprirsi agli altri in un dialogo aperto e costruttivo. L’Istituto Comprensivo “Francesco Sofia Alessio-N.Contestabile”,con questa manifestazione, si è qualificato come luogo di formazione e di cultura, veicolando messaggi positivi e operando in sinergia con il territorio per ricordare che i modelli a cui ispirarsi per diventare migliori sono rappresentati da persone che, come Francesco Sofia Alessio, hanno affrontato le avversità con determinazione, trovando nello studio e nella poesia la forza per dare una svolta decisiva a un percorso di vita segnato e per raggiungere il successo, pur conservando l’ umiltà che li ha resi “grandi”.