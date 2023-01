E’ una scuola storica nella piana di Gioia Tauro. Il Gemelli Careri conosciuto nella memoria di tutti per il corso di ragioneria e geometri. Adesso con la nuova riforma tutto è cambiato. Costruzione, ambiente e territorio(G.A.T.), con laboratori attrezzati con tecnologie avanzatissime, punta a diventare nel nostro territorio vera eccellenza formativa. L’indirizzo di marketing, amministrazione e finanza, punta a formare manager in grado di poter guidare i processi formativi di un paese in pieno sviluppo. L’IPA l’istituto agrario deve formare giovani nel campo dell’agricoltura vero motore e economico della nostra Regione. Avere giovani preparati per affrontare la sfida della innovazione nella agricoltura la vera scommessa per la Calabria . A dirigere il plesso di Taurianova i professori Cutrupi, Borgese, Bellantone ed il preside Peduto. Intanto oggi un’altra giornata di open day dalle ore 10,00 fino alle ore 22,00