Taurianova, la scuola d’infanzia del plesso Canoro in stato di abbandono. VIDEO

Una situazione drammatica presso il plesso Canoro della scuola d’infanzia, tra immondizie, erbacce, strade dissestate con buche pericolosi per i pedoni, addirittura con la prima pioggia si trasformano in laghi. C’è da aggiungere il malcostume di lasciare nei piazzali materiale di risulta dopo gli interventi effettuati. Ricordiamolo in quel plesso c’è una scuola d’infanzia con bambini piccoli. A cosa aspetta il comune ad intervenire?