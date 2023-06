Si è tenuto ieri presso la sala del Sindaco del Comune di Taurianova l’insediamento del comitato odonomastico cittadino alla presenza del Sindaco Avv. Rocco Biasi, dell’Assessore con deleghe al Personale, all’Agricoltura, all’Urbanistica, Contrade, Smart City e Transizione Digitale Simona Monteleone e del Responsabile del III Settore – Area Welfare dott. Saverio Latella, nel quale sono stati designati i cinque componenti della rappresentanza cittadina: Antonino Spirlì Ex Presidente Regione Calabria, la prof.ssa Natalina Bongiovanni, il prof. Giosofatto Pangallo, il prof. Rocco Lentini e il dott. Vincenzo Furfaro.

E’ compito del comitato coadiuvare l’amministrazione comunale nelle procedure di intitolazioni toponomastiche ponendo in essere un‘indagine su personaggi illustri della nostra cittadina e del nostro territorio, uomini e donne che si sono distinti nel tempo e che hanno dato il loro contributo alla società.

La richiesta di intitolazione di una via, largo, piazza o parco può essere avanzata da chiunque ne abbia interesse (singolo cittadino, associazioni, etc.) su carta semplice allegando la relativa documentazione e fornendo una quanto più possibile dettagliata biografia sull’excursus storico del personaggio.

La richiesta dovrà essere presentata agli uffici competenti, successivamente inserita nell’ordine del giorno, esaminata dal comitato odonomastico cittadino presieduto dal Sindaco e dall’Assessore all’Urbanistica per la relativa valutazione e infine spedita alla Prefettura per il parere finale.

E’ fondamentale ricordare che, per legge, qualora si intenda chiedere l’intitolazione di una strada ad un personaggio è presupposto necessario che siano trascorsi almeno dieci anni dalla sua morte.

Il C.O.C. è un organismo di fondamentale rappresentanza cittadina, composto da esperti di storia della città e del territorio che attuerà, attraverso un’attenta scelta, giuste intitolazioni odonomastiche in chiave di conservazione della memoria storica Taurianovese, ricordando nel modo più consono le figure dei concittadini che in varie epoche hanno vissuto e illustrato la città nei campi della scienza, della cultura, dello sport, dell’eroismo e dell’ardimento militare, della vita religiosa e quant’altro che il Comitato medesimo riterrà meritevole di considerazione.