Importante riconoscimento per la Scuola Secondaria dell’ IC Monteleone-Pascoli do Taurianova guidata dalla Dott.ssa Maria Concetta Muscolino.

Gli alunni guidati dai Docenti Antonio Albanese e Carla Depaolo hanno partecipato al Concorso “Futurismo versus futuro prossimo”, concorso organizzato dall’ Associazione Xphias per ricordare la figura di Umberto Boccioni.

Oltre ad alcune importanti menzioni la Scuola ha ottenuto il primo premio nella categoria Video Installazioni.

La partecipazione al Concorso è avvenuta insieme al Liceo Artistico ed all’IC Chitti di Cittanova dirette dalla Dott.ssa Antonella Timpano,la premiazione avverrà venerdì 26 Gennaio presso la sede del Consiglio regionale a Reggio Calabria.