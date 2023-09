Dopo 40 anni di onorato servizio nella Polizia di Stato, da questo mese di settembre, il Commissario Pirro Felice d’Agostino va in quiescenza per raggiunti limiti d’età.

Una carriera ricca di soddisfazioni, iniziata a Palermo nel settembre 1983, prestava poi servizio presso la Sezione Sicurezza della Polizia di Frontiera Aerea di Fiumicino, per essere, durante la guerra di mafia che insanguinava la provincia di Reggio Calabria, trasferito presso il XII Reparto Mobile di stanza nel capoluogo reggino.

Dal 1994 veniva dapprima assegnato alla Squadra Mobile di Gioia Tauro, e successivamente alla Sezione investigativa di quel Commissariato, ricoprendone il ruolo di responsabile per diversi decenni.

I numerosi risultati professionali conseguiti, tra i quali figurano la cattura di decine di latitanti, sia in Italia che all’estero, alcuni di questi inseriti nell’elenco dei latitanti più pericolosi stilato dal Ministero dell’Interno. Decine anche le attività investigative condotte in prima persona, contro le più agguerrite cosche di ‘ndrangheta pianegine, attività che sfociavano in operazioni di polizia che portavano all’arresto di sodali e promotori di numerose cosche. Grazie al brillante esito di dette operazioni di polizia, gli venivano conferiti dal Ministero dell’Interno decine di attestati premiali, diversi dei quali consegnati in solenni pubbliche manifestazioni.

Dall’ottobre 2021, assumeva l’incarico di Dirigente del Commissariato P.S. di Taurianova, portando avanti un progetto caro alla Polizia di Stato, ovvero far sentire la presenza delle istituzioni soprattutto nelle scuole, mediante incontri con gli alunni e studenti delle scuole elementari e medie dei comuni ricadenti sotto la giurisdizione del Commissariato.

Un particolare ringraziamento va da parte del Commissario d’Agostino a tutti i colleghi che lo hanno affiancato e collaborato durante questi anni, permettendo di raggiungere gli eccellenti risultati che hanno costellato la sua carriera.