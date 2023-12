Il pettegolo

Taurianova, il capolavoro di Roy Biasi, azzera destra e sinistra e governa con una giunta monolocale leghista

Sono con Salvini; il presidente del consiglio comunale Scarfó, gli assessori Caridi, Grimaldi, Crea, Monteleone e Fedele

Tutto si può rimproverare a Roy Biasi, tranne la capacità politica di indirizzare gli equilibri politici della sua amministrazione. Il passaggio di Caridi e Fedele con Mattiani in quota lega, la ciliegina del capolavoro del sindaco Biasi. Unica giunta in Italia, in un comune superiore a 15 mila abitanti, diretta dagli uomini del carroccio in esclusiva. Biasi, si può vantare di governare la città con una giunta monocolore, 5/5 gli assessori e per completare l’opera anche il Presidente del consiglio comunale. Un record attuale e per i posteri. Intorno a Biasi il vuoto dell’opposizione. Biasi fa il bello e cattivo tempo, in attesa di capire come si determineranno gli equilibri regionali dopo il voto europeo. D’altronde prima delle elezione tutto rimane immutato. Poi qualcosa succederà…