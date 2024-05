Il Centro per l’Impiego di Gioia Tauro è lieto di annunciare che mercoledì 24 maggio, presso l’Istituto di Istruzione Superiore “Gemelli Careri” di Taurianova, si terrà il “Job Day for School”. Questo evento rappresenta una fase cruciale del progetto “Insieme Creiamo Il Futuro”, nato dall’attuazione del protocollo d’intesa sottoscritto dal Centro per l’Impiego di Gioia Tauro insieme a Confindustria di Reggio Calabria, all’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Reggio Calabria, a Sviluppo Lavoro Italia Spa e agli istituti scolastici “Gemelli Careri” di Oppido Mamertina e Taurianova, nonché all’ITIS Milano di Polistena.

Nel corso della mattinata, gli studenti avranno l’opportunità di partecipare a colloqui di lavoro con le aziende del territorio. Il progetto ha coinvolto 51 studenti, i quali hanno partecipato a laboratori di orientamento modulari e sono stati successivamente profilati dal Centro per l’Impiego. Una fase fondamentale del progetto è stata l’intercettazione della domanda lavorativa, durante la quale sono stati rilevati i fabbisogni professionali di 10 aziende locali, traducendosi in 19 opportunità di lavoro.

L’attività di matching ha portato a 83 candidature per i colloqui di lavoro, che inizieranno a partire dalle ore 9:30. Il progetto, sperimentato con successo nel 2023, è diventato un modello di best practice, sostenuto fortemente dall’Assessore Regionale al Lavoro Giovanni Calabrese, in sinergia con il Dirigente Generale del Dipartimento Lavoro Fortunato Varone e Sergio Tassone, Dirigente di Settore Funzioni Territoriali Centri per l’Impiego Area Sud.

Questi rappresentanti interverranno al Tavolo di presentazione del progetto, che si terrà a partire dalle ore 10:00 presso l’Auditorio dell’IIS Gemelli Careri di Taurianova. L’evento rappresenta un’importante occasione per valorizzare il talento dei giovani e promuovere l’incontro tra domanda e offerta di lavoro nel nostro territorio.

