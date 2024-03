L’unione fa la forza, è proprio quello che hanno pensato le due Dirigenti Scolastiche, Dott.ssa Maria Concetta Muscolino (C Monteleone Pascoli) e Dott.ssa Simona Prochilo (IIS Gemelli Careri ) quando hanno sottoscritto l’accordo di collaborazione fra le due Scuole.

L’accordo è stato avviato oggi presso il cortile della Scuola Secondaria di I Grado ed è stato pensato per attuare insieme il progetto “I Care green”.

Il progetto ideato dal Prof. Antonio Albanese, prevede “il prendersi cura” da parte degli alunni degli spazi verdi, (giardino, aiuole e orto didattico) realizzati lo scorso anno scolastico con il Progetto Edugreen .

E qui nasce la sinergia con l’Istituto Professionale di Agraria, infatti gli interventi sul verde verranno monitorati dall’esperto Prof. Carmelo Albanese Docente dello stesso Istituto.

Oltre a manutenere gli spazi verdi della Scuola, il progetto si pone come obiettivo di impiantare nelle giovani generazioni i semi per una futura crescita in loro dell’educazione ambientale e civica.

Il progetto è stato avviato oggi alla presenza anche dell’Assessore all’Istruzione Angela Crea, con tutti gli alunni della Scuola Media ed una Classe dell’Agraria.

In un clima festoso e di collaborazione tra i Docenti e gli alunni di età differenti sono state piantumate varie essenze vegetali all’interno dell’aiuola che costeggia la Scuola. Le attività continueranno due volte a settimana fino alla fine dell’anno scolastico quando si vedranno i risultati concreti del lavoro svolto ed i giovani agricoltori raccoglieranno i frutti del proprio lavoro.



