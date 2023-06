L’Istituto Comprensivo “Monteleone-Pascoli”, nelle giornate 30 Maggio e 1 Giugno 2023, ha ospitato una straordinaria manifestazione sportiva di chiusura dei progetti “SCUOLA ATTIVA KIDS e JUNIOR” che ha coinvolto gli studenti in una serie di emozionanti competizioni. L’evento, è stato organizzato dall’Insegnante Domenica Asciutto referente d’istituto delle iniziative sportive, dalle Prof.sse Martina Salvatore e Laura Oliverio, docenti di motoria e di sostegno della scuola secondaria di primo grado e coordinato dai Tutor Sportivi D’Agostino Giuseppe, Alessi Giovanna e Barone Giuseppe.

La scuola, per promuovere l’importanza dell’attività fisica, durante l’anno scolastico 2022/2023, ha aderito alla partecipazione di vari progetti: Scuola Attiva Kids per la scuola primaria e del Progetto Scuola Attiva Junior per la scuola secondaria di primo grado, promossi da Sport e Salute, d’intesa con il Dipartimento per lo Sport e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito in collaborazione anche con le Federazioni Sportive Nazionali “Racchette in classe” e “Il Tamburello va a scuola” con l’obiettivo di diffondere e potenziare l’attività motoria e sportiva grazie ad una figura specializzata, promuovere l’educazione alimentare e i corretti stili di vita, favorire la partecipazione attiva degli alunni con disabilità, favorire la scoperta di tanti sporti diversi, offrire un servizio per le famiglie con attività sportiva gratuita per gli studenti, anche in orario pomeridiano nelle scuola.

La giornata ha preso il via con i saluti istituzionali del Dirigente Scolastico, la Dott.ssa Maria Concetta MUSCOLINO, la quale ha espresso profondamente quanto sia importante mantenere uno stile di vita sano e promuovere i valori quali il fair play, il rispetto e l’integrità.

Le competizioni sportive si sono svolte in diversi campi e impianti della scuola. Gli studenti si sono cimentati in una varietà di discipline, tra cui pallacanestro, pallavolo, tennis, corsa ad ostacoli. Ogni competizione è stata caratterizzata da impegno e passione da parte degli studenti, che hanno dimostrato abilità notevoli e una forte volontà di vincere.

La manifestazione sportiva ha anche promosso il lavoro di squadra e il raggiungimento di tanti obiettivi comuni: divertirsi, sviluppare competenze sociali, come la comunicazione, la cooperazione e la fiducia reciproca. Alla fine della manifestazione, è stata organizzata una cerimonia di chiusura per celebrare i successi degli studenti, sottolineando il massimo e meritato impegno che ognuno di loro ha espresso durante lo svolgimento delle attività.

Il Dirigente Scolastico, la Dott.ssa Maria Concetta MUSCOLINO, ha espresso la sua soddisfazione per l’attiva partecipazione e l’entusiasmo dimostrato dagli studenti.