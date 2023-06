Con nota del 19 giugno 2023 a firma del Presidente Nazionale On. Sergio Berlato è stato nominato nuovo Referente dell’Associazione per la Cultura Rurale il Dott. Filippo Lazzaro, da sempre appassionato di caccia e punto di riferimento nella società civile. “Ringrazio il Presidente per avermi voluto nella squadra e per la fiducia accordatami, ma soprattutto per avermi dato l’opportunità di rappresentare l’Associazione per la Cultura Rurale (ACR), sia in tutto il territorio della Regione Calabria che in altre regioni. Avverto il preso della responsabilità di questo incarico ma le nuove sfide, come sempre mi stimolano a far bene.”

Ricordiamo che l’Associazione per la Cultura Rurale è un’Associazione culturale composta da rappresentanti di tutte le categorie portatrici della Cultura rurale. L’Associazione per la Cultura Rurale è impegnata nella tutela e nella valorizzazione della natura e dell’ambiente e di ogni attività mirante a favorire la conservazione e la corretta gestione del patrimonio faunistico e di quello ambientale. Ad essa aderiscono diverse categorie quali ad esempio gli Agricoltori, i Pescatori, Raccoglitori di funghi, Cacciatori, Allevatori, Esponenti della cultura, Esponenti dello spettacolo e molte altre categorie.