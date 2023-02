Si é concluso il congresso della locale sezione “W. Schepis” del Partito Democratico di Taurianova, in programma per scegliere i due candidati che parteciperanno alle primarie aperte di domenica 26 Febbraio per l’elezione del segretario nazionale.

Dalle operazioni di scrutinio emerge un dato di sostanziale unità, poiché la candidata Elly Schlein risulta la più votata con il 75% delle preferenze. Al secondo posto Stefano Bonaccini (20,83%), al terzo Gianni Cuperlo (4,17%). Nessuna preferenza per la candidata Paola de Micheli.

Un grande ringraziamento va a tutti gli iscritti che hanno partecipato a questo fondamentale momento di democrazia e partecipazione. Adesso l’appuntamento é per le primarie aperte di domenica 26 Febbraio.