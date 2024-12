Taurianova, dopo la denuncia del nostro giornale (LEGGI L’ARTICOLO Taurianova, la scuola d’infanzia del plesso Canoro in stato di abbandono. VIDEO), domani sabato 14 dicembre inizieranno i lavori di pulizia straordinaria della Scuola Materna del Plesso Canoro. Ieri avevamo denunciato una situazione incresciosa in merito alla condizione in cui versava il plesso scolastico frequentato da bambini, oggi il vicesindaco Nino Caridi ha dato mandato ad iniziare la pulizia.