Da oggi il luogotenente dei Carabinieri Sergio Braga, attualmente Comandante della Sezione Radiomobile Carabinieri della Compagnia di Taurianova, dopo 40 anni di fedele servizio, lascia l’Arma per andare in congedo e da oltre venti anni ha prestito servizio presso la Compagnia dei Carabinieri di Taurianova

Il luogotenente Sergio Braga è nato a Brindisi, ma calabrese d’adozione, nell’ambito della sua lunghissima carriera ha ricevuto numerose onorificenze e benemeriti, tra questi un attestato di ringraziamento della Caritas diocesana di “Oppido-Palmi”, una medaglia militare di bronzo al Merito di “Lungo Comando”, la Croce di anzianità di servizio militare dal Ministero della Difesa. Ed inoltre la Medaglia Mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare, oltre alle medaglie d’oro e di argento per “Lungo Comando” sempre dal Ministero della Difesa e tanti altri.

Sergio Braga partecipa anche nell’ambito del volontariato sia nella parrocchia di appartenenza che nella Croce Rossa Italiana, nella Protezione Civile, come nel Corpo Nazionale delle Guardie Ecozoofile nonché nell’Associazione Nazionale della Protezione Civile Prociv-Arci, ricevendo due attestati sia di “Benemerenza” che di “Ringraziamento”.

Da parte del Direttore e di tutta la Redazione di Approdo Calabria, facciamo le nostre più vive ed affettuose congratulazioni per la sua carriera e per il proseguo della sua vita, oltre ad essere stato un militare fedele all’Arma per noi anche un caro amico.