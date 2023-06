Di LL

Un incidente spettacolare ma per fortuna senza gravi conseguenze per i conducenti delle due auto. Questa volta sono testimone oculare, in quanto l’impatto è avvunuto di fronte alla redazione di Approdo. Alcune scene pensavo di vederle solo in televisione. Ma non è stato cosi…vedere sotto i tuoi occhi una piccola auto in volo per una altezza di 2 metri, ti lascia senza fiato. Devo confessare che sono rimasto impietrito per qualche secondo…poi l’istinto di correre verso la piccola auto per dare soccorso al conducente insieme a C.S. alla guida dell’altra vettura convolta nell’incidente. Momenti drammatici per alcuni minuti, poi grazie a Dio il giovane 17enne, dopo lo stordimento iniziale, si è ripreso ed abbiamo collaborato per togliere il giovane dalla vettura schiacciata a terra. Grazie al pronto intervento di P.S. il ragazzo di Sitizano, figlio di un noto avvocato locale,è stato medicato, successivamente portato in ospedale per accertamenti dove sono stati riscontrate una serie di problematiche mediche con cure specifiche.