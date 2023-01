Di MP

Una vergogna incredibile, un balordo o più balordi si sono resi autore di un gesto vergognoso. Decapitare il bambinello Gesù nella mangiatoia allestita in Piazza Italia a Taurianova, rientra in una pagina vergognosa per la nostra cittadina. Gli autori del gesto, se hanno il coraggio, chiedano scusa alla città.