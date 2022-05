Manifestazione di sport e aggregazione alla Scuola Secondaria di Primo Grado “N. Contestabile “ di Taurianova. Seconda edizione di SPORTIVAMENTE che ha visto gli alunni di prima, seconda e terza classe, del plesso centrale e del plesso di San Martino, cimentarsi in varie discipline: calcetto, pallavolo, badminton, percorso misto, atletica leggera e lancio del vortex. Gli spazi esterni, attrezzati e ben utilizzati, hanno permesso il regolare svolgimento delle gare, in un clima di grande entusiasmo e dietro lo sguardo vigile dei docenti di Scienze Motorie, prof. Cosimo Ciappina, prof. Francesco Maviglia e prof. Paolo Amadeo. Ospite d ‘eccezione il giovane Riccardo Sposato , un’ “eccellenza ” di Taurianova, campione mondiale di tiro al piattello, che ha saputo trasmettere amore e passione , incantando i ragazzi con la sua testimonianza. La cerimonia di apertura si è svolta alla presenza del Dirigente Scolastico, ing. Pietro Paolo Meduri, che ha sottolineato il valore formativo dell’ iniziativa e incoraggiato gli alunni a perseguire con grinta e tenacia gli obiettivi prefissati. Molto gradita anche la partecipazione dell’ assessore Angela Crea, sempre disponibile e attenta alle esigenze della comunità scolastica.

Sulle note dell’Inno d ‘ Italia la vicepreside, prof. ssa Stefania Sorace , ha dato inizio alla manifestazione e al PROTAGONISMO dei ragazzi.

La scuola media Contestabile, pur non avendo una palestra, ha sempre incoraggiato la pratica dello sport quale forma privilegiata di aggregazione, trasformando gli spazi all’aperto in una vera e propria “palestra” dedicata alla pratica delle Scienze Motorie e Sportive e partecipando anche ai giochi sportivi studenteschi con successo. Tante le medaglie portate “a casa”, nonostante le difficoltà logistiche dell’ultimo periodo dovute al Covid, grazie soprattutto al supporto delle famiglie.

Grande entusiasmo, voglia di fare e spirito di collaborazione: questi gli ingredienti principali che danno sapore ai momenti vissuti da alunni e docenti con particolare intensità. Una squadra affiatata e vincente che crede nel potere educativo della scuola e non si risparmia per raggiungere vette sempre più alte.