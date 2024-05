Momenti di panico in un ristorante di Taurianova, dove un uomo si è sentito male colpito da un infarto e che poteva avere delle gravi conseguenze se non fosse stato per due infermieri fuori servizio del 118 di Taurianova che con il loro rapido intervento hanno salvato l’uomo nell’arco di 70 minuti. Dunque merito a Valentina Alessi ( componente del CRI comitato Calvisano (BS), Alessi Alessandra, in servizio presso l’ospedale di Lamezia Terme, Marisa Marra in servizio presso l’Asp di Reggio Calabria.

Dopo il prodigio salvataggio dei due sanitari, è stato trasportato con l’elisoccorso atterrato direttamente sul posto e trasportato d’urgenza all’Ospedale di Catanzaro.

Seguono aggiornamenti…