“Ti racconto il tramonto”, è il titolo di un concorso letterario nella sua prima edizione e sabato 11 giugno ci sarà presso l’Aula Consiliare di Taurianova la cerimonia di premiazione. L’evento avrà inizio alle ore 18 ed a fare gli onori di casa ci sarà l’assessore alla cultura del Comune di Taurianova, Maria Fedele, oltre ad essere co-fondatore del Network Mediterraneo.

Il tramonto oltre ad essere un’ispirazione letteraria, è entrato negli atti parlamentari come “Riconoscimento del tramonto sul cratere del vulcano Stromboli quale fenomeno naturale e paesaggio culturale immateriale d’interesse nazionale nonché istituzione di un fondo per la promozione turistica dei comuni dai quali esso è visibile”, il tutto nasce da una proposta di legge su iniziativa del critico d’arte e parlamentare Vittorio Sgarbi.

Recependo appunto l’iniziativa promossa dal “Network Mediterraneo”, ossia il Comitato calabrese che da anni promuove con molteplici iniziative la valorizzazione turistica e promozione a livello internazionale e appunto, tra questi, il tramonto sul cratere del Vulcano Stromboli.

Sabato prossimo si premiano i tramonti come “creature letterarie”, con gli interventi di Francesca Agostino ed Edoardo Zannoli, fondatori del Comitato “Network Mediterraneo”, poi Rocco Polistena co-fondatore anch’esso del Comitato ed infine Chiara Ascone, presidente dell’Associazione Culturalmente. Modererà i lavori Marzia Matalone co-fondatore del Comitato “Network Mediterraneo”.

Non solo una semplice cerimonia di premiazione, ma anche un dibattito culturale ben articolato e con diverse sfaccettature inerenti ad una magia della natura dove è stata ispirazione di molteplici patrimoni culturali sia nel mondo della letteratura che nella poesia di tutto il mondo.