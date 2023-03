Riceviamo e pubblichiamo

Il Sindaco Biasi, anche in questo caso, nonostante il sottoscritto si sia limitato ad evidenziare una criticità di cui l’amministrazione ha delle oggettive responsabilità, anzichè farne tesoro e rispondere con i fatti, ha preferito la solita pusillanime narrazione. E’ inquietante notare come il Sindaco Biasi abbia addirittura utilizzato la Giornata delle Memoria ed il ricordo delle vittime innocenti di mafia per difendersi dalle accuse di palese negligenza chi gli sono state rivolte. Questo dimostra che il Sindaco non solo è inadempiente ad punto di vista amministrativo, ma è addirittura un vigliacco ed irrispettoso rappresentate delle Istituzioni, figlio di una politica malsana fatta di rancori e pettegolezzi. In tutta onestà, non credevo che il Sindaco Biasi potesse toccare cosi tanto il fondo, sottolineando ancora una volta quanto in basso possa arrivare se punto nell’orgoglio. Consiglio al Sindaco una sana dose di umiltà e di rispetto, l’antimafia non può e non deve essere utilizzata come scudo per difendersi dalle critiche della minoranza, la Giornata delle Memoria è stata un prezioso momento di impegno in ricordo delle vittime innocenti, mai e poi mai un Sindaco dovrebbe farne un suo personale strumento d’attacco politico. Assumere questo atteggiamento denota soltanto la manifesta inciviltà che lo contraddistingue. Purtroppo non c’è limite al peggio. Sindaco Biasi, è stato un pessimo tentativo di autotutela, provo un sincero sentimento di vergogna, emozione che Lei purtroppo disconosce.

Simone Marafioti

Capogruppo PD Taurianova circolo “Walter Schepis”