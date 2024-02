La proclamazione di Taurianova “Capitale italiana del Libro 2024” costituisce un risultato straordinario che è frutto di grandi capacità e competenza di una squadra di amministratori che ha lavorato incessantemente per costruire una progettualità di largo respiro.

Come riconosciuto nelle motivazioni espresse dalla Giuria questa designazione rappresenta “occasione per generare un esempio di pedagogia di riscatto culturale, civile e sociale”.

I Sindaci della “Città degli Ulivi” ribadiscono l’apprezzamento per questo traguardo che gratifica il Comune di Taurianova ma rappresenta anche motivo di orgoglio per la Calabria intera ed in particolare per gli Enti del territorio.

Il riconoscimento, fin da subito, impegna tutti a continuare a lavorare nella stessa direzione, con la necessaria coesione per raggiungere ulteriori risultati finalizzati alla crescita culturale e sociale delle nostre comunità, nella consapevolezza che esiste la concreta possibilità di avere riflessi positivi per l’intero comprensorio.

Sono ragioni che inducono l’Associazione “Città degli Ulivi” a perseverare nel sostegno al Comune di Taurianova per la completa attuazione di un progetto che rende onore a quanti lavorano con il chiaro di intento di favorire lo sviluppo della Calabria.

IL PRESIDENTE DEL COMITATO DIRETTIVO IL PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA

Marco Caruso Michele Conia