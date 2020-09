Il Comune di Taurianova attraverso il suo canale social ieri sera ha scritto un lungo post avvisando la cittadinanza, ovvero mettendola in guardia da eventuali truffe che si stanno verificando nella città a danno dei cittadini. In sintesi si tratta di raggiri che si presentano nelle casa per conto del Comune “proponendo l’acquisto di depuratori di acqua”.

Purtroppo ci sono sempre dei balordi di professione dai quali bisogna stare attenti e soprattutto avere l’accortezza di non aprire a nessuno ed avvisare subito le forze dell’ordine.

Di seguito il comunicato del Comune:

“Attenti alle truffe porta a porta

Giunge notizia che persone non ancora identificate, stanno mettendo in atto una serie di truffe e raggiri a danno di cittadini taurianovesi, presentandosi a domicilio di malcapitati, a nome e per conto del Comune di Taurianova e proponendo l’acquisto di depuratori di acqua.

Purtroppo questo fenomeno sta incrementandosi nell’ultimo periodo, per tanto vi invitiamo a prestare la massima attenzione e diffidare di presunti incaricati del Comune di Taurianova ovvero di aziende di servizi (gas, luce, acqua) che vi chiedono soldi: nessuna di tali aziende, e tantomeno il vostro Comune, si avvale di riscossioni porta a porta; non aprite nemmeno a coloro che vi dicono di voler procedere alla verifica di qualche impianto: tale attività viene eseguita solitamente su vostra richiesta e non dall’azienda, che comunque vi avrebbe preventivamente informato.

L’unica attività svolta porta a porta dal Comune, oltre la raccolta dei rifiuti, e che, a seconda dei casi, potrebbe richiede l’accesso alle abitazioni, consiste nel servizio di lettura dei contatori dell’acqua. In questo caso, però, gli operatori autorizzati dal Comune sono riconoscibili da apposito tesserino e l’attività è completamente gratuita, non richiede l’apposizione di firme su alcun modulo e viene svolta in orari d’ufficio. In questo caso, all’insorgere di qualsiasi dubbio, è possibile chiamare direttamente l’Ufficio Tributi ai numeri telefonici 0966/618027 e 0966/618028 e chiedere chiarimenti.

Qualora chiunque dovesse presentarsi presso la vostra abitazione per fornire servizi non preventivamente da voi richiesti, chiedendovi denaro o di apporre firme su moduli, anche presentandosi a nome di parenti, persone conosciute o enti pubblici e privati, si raccomanda di informare immediatamente le forze dell’ordine, al numero unico di emergenza 112.

Si raccomanda la massima prudenza, anche informando gli anziani e dando diffusione a questo avviso alle persone conosciute che eventualmente non accedono ai canali telematici ed ai social network, spesso vittime preferite dai truffatori.”

(GiLar)