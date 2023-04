Il G.U.P. presso il Tribunale di Palmi, nella persona della Dott.ssa F. Giovinazzo, all’udienza del 18/04/2023, a seguito del giudizio svoltosi nelle forme del rito abbreviato, ha pronunciato sentenza di condanna dei sig.ri Armando Berlingieri e Domenico Sgarlata, rispettivamente ad anni 5 e mesi 4 di reclusione ed €. 5.600,00 di multa il primo ed anni 5 di reclusione ed €. 5.200,00 di multa per il secondo, ritenendoli colpevoli dei reati loro ascritti.

Gli imputati sono stati ritenuti responsabili dei reati commessi in Taurianova il 01.10.2022 alle ore 04:20 circa, contestati ex artt. 110 e 635 2 comma c.p. “perché, in concorso tra loro cagionavano, con minaccia implicita di maggiori danni futuri al patrimonio e/o della persona, il danneggiamento, dei locali adibiti a studio medico del Dott. Nasso Francesco, mediante esplosione di plurimi colpi di arma da fuoco, che andavano ad attingere la saracinesca del predetto studio medico; con l’aggravante prevista dal n.1 del co. 2 dell’art. 635 c.p., nonché dei reati di cui agli artt. 61 n.2, 81 cpv, 110, 10, 12 co.1 e 2, 14 L. 497/74 “perché in concorso tra loro e al fine di commettere il reato di cui al capo A, detenevano e portavano in luogo pubblico, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, un’arma comune da sparo con silenziatore applicato, utilizzata per commettere il delitto di cui al capo A; con l’aggravante di cui all’art. 12 L. 497 2 co. per aver commesso il fatto con volto travisato e in più persone riunite”.

Infine, sono stati loro contestati i reati di cui agli artt. 110 e 703 c.p. “perché – in concorso tra loro- senza alcuna licenza dell’autorità di P.S., in luogo abitato, lungo la pubblica via sparavano l’arma da fuoco, di cui al capo B, più volte, in Via Senatore Loschiavo di Taurianova”.

Il Dott. Francesco Nasso si è costituito parte civile, conferendo all’uopo procura speciale all’Avv. Alfredo Giovinazzo, al fine di insistere per la condanna degli imputati e per richiedere il risarcimento dei danni materiali e morali patiti in conseguenza dei fatti illeciti posti in essere dai predetti.

Il Dott. Francesco Nasso si congratula con le Forze dell’Ordine, con la Procura della Repubblica di Palmi, che ha coordinato le indagini, esprimendo piena soddisfazione per una condanna in primo grado, che è intervenuta a soli 6 mesi dall’accadimento dei fatti contestati.

Infine, il Dott. Francesco Nasso esprime un particolare ringraziamento per il proprio legale di fiducia, Avv. Alfredo Giovinazzo, il quale, oltre ad aver prestato in modo brillante la propria attività professionale, è stato umanamente vicino nei particolari momenti vissuti in conseguenza dell’accaduto.