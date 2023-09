Dopo l’ultimo Consiglio Comunale, svolto con la presenza di “una sola parte della maggioranza” e che ha visto come “protagonista” il sindaco, la nostra attenzione è stata catturata da alcune dichiarazioni rilasciate nel suo breve discorso/comizio , durante il quale ha attaccato addirittura alcuni componenti della sua stessa maggioranza,andando in contrapposizione a quanto da lui detto nello stesso discorso, nel momento in cui ha precisato di non aver voluto liste di partito proprio per avere questo “tipo” di maggioranza.

Il Sindaco, continuando nel suo monologo e in preda ad un palese nervosismo, ha fatto allusioni che non corrispondono al vero. Lo comprendiamo, ma non poteva essere diversamente. Ricordiamo al Sindaco che non è stato lui a “non aver voluto prendere Fratelli d’Italia” per come dichiarato, ma semplicemente non ci sono state le condizioni politiche per fare una coalizione unita di centro destra, soprattutto poiché anche da parte nostra, ci sono state molte perplessità.

Al Sindaco ricordiamo che nella fase di ballottaggio è stato proprio lui stesso a chiederci sostegno. Richiesta che abbiamo apprezzato, anche se nel momento in cui bisognava scegliere noi avremmo scelto sicuramente il candidato a sindaco di CDX, scelta non così scontata, dato che altri partiti, alle stesse latitudini, hanno fatto scelte diverse.

Ricordiamo bene tutti il suo entusiasmo nell’annunciare pubblicamente il nostro “sostegno” politico durante il suo comizio di chiusura. Ricordiamo pure al Sindaco, che tale sostegno non è stato assolutamente condizionato, per esempio ad un successivo apparentamento politico, cosi come abbiamo sempre parlato di “rispetto dei ruoli” durante i consigli comunali.

Dispiace che il sindaco, preso dal nervosismo, si sia lasciato andare ad alcune allusioni poco eleganti ma quando sarà più sereno è bene che spieghi nel dettaglio perché i cittadini ne hanno diritto.

In merito alle accuse “generiche” fatte alla minoranza, circa l’allontanamento dall’aula consiliare, non si capisce di cosa si stupisca Biasi. Ma non era lui che si allontanava quando era all’opposizione? E allora l’unica cosa che rimane è un po’ di comprensione per un Sindaco ferito per la non compattezza della “sua” maggioranza.