Nei giorni scorsi, a San Martino, ha riaperto i battenti il centro di attività sociali dell’associazione parrocchiale “Pane Spezzato”.

L’evento è stato accompagnato da una cerimonia inaugurale dove, al taglio del nastro, hanno partecipato il vescovo mons. Milito, il sindaco Rocco Biasi, il parroco don Pino De Raco e la vicepresidente dell’associazione “Pane Spezzato” e responsabile del centro Maria Teresa Perri.

Presenti anche, fra il folto pubblico, l’on. Angela Napoli, il capitano dei carabinieri Gaetano Borgese con il maresciallo Pomillo Corrada, il presidente della Consulta delle Associazioni Annamaria Fazzari. Presenti anche la Croce Rossa Italiana e tutte le associazioni presenti sul territorio di San Martino.

La riapertura del centro risulta un evento di grande importanza per la comunità in quanto ha sempre svolto un ruolo di aggregazione sociale che ha sempre coinvolto anziani, diversamente abili e ragazzi di tutte le età, grazie al lavoro di animazione svolto ad opera di volontari che, come ha detto il presidente della “Pane Spezzato” e parroco di San Martino, don Pino De Raco, “vivono questa opera di cammino sinodale, quotidianamente, del prossimo come me stesso”.

Alla cerimonia ha preso la parola anche il sindaco Biasi che ha ripercorso la storia del centro sin dalla fondazione, nell’anno 2000, ricordando che ha inaugurarlo, all’epoca, era stato lui, sempre in veste di primo cittadino, accompagnato da Maria Teresa Perri che rivestiva, allora, il ruolo di assessore alle Politiche Sociali. Biasi, inoltre, ha voluto sottolineare come la struttura, sia ieri che oggi, riesce ad abbracciare le richieste e le necessità non solo della comunità di San Martino, ma dell’ intera città di Taurianova.

Interessante l’intervento dell’on. Angela Napoli che ha proposto di attivare, presso il centro, un’attività di ascolto per i giovani, fucina di iniziative sociali e ricreative, ma anche luogo di attenzione per i disagi vissuti dalle nuove generazione.

La presidente della Consulta delle Associazioni, invece, ha parlato della possibilità di collaborare in forma congiunta sulle iniziative del centro.

Al termine della cerimonia, prima della benedizione, Monsignor Milito ha espresso parole di apprezzamento per la struttura che è opera della vivacità di una comunità solida. Nel suo intervento, poi, si è soffermato sul nome di “Pane Spezzato”, espressione che si trova nel Vangelo di Luca che della “misericordia” aveva un senso assoluto. Infine, ha augurato un proficuo lavoro a tutti i volontari impegnati, affinché questa meritoria opera porti frutti nuovi e semi di nuovi germogli.

A conclusione dell’evento, don Pino De Raco e Maria Teresa Perri hanno espresso la loro soddisfazione e ricordato il carisma di suor Caterina, figura religiosa per eccellenza che, a San Martino, è ricordata, per la sua opera, con tanta stima e affetto.

La riapertura del centro, quindi, continuerà la sua missione, iniziata 23 anni fa, con nuove aperture verso la comunità, candidandosi ancora come punto di forte aggregazione e di riferimento della città.