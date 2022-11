Tajani “Progetto Rai per l’estero si inserisce nella strategia governo”

Roma (ITALPRESS) – “Raccontare l’Italia nel mondo è un modo per diffondere all’estero i nostri valori, farli contare, valorizzare i nostri prodotti”. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, alla presentazione dell’offerta RAI per l’estero. “La nuova Rai per l’estero – aggiunge – è un progetto che si inserisce pienamente nella strategia di Governo, uno strumento utilissimo e un disegno strategico”.

