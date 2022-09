«Ancora una volta la Lega dimostra con i fatti di essere impegnata in politica e di governare solo ed esclusivamente nell’interesse della comunità.

Siamo riusciti a sbloccare l’empasse sul superbonus, che sarà ancora operativo con dei limiti previsti soltanto nel caso di truffe. I cittadini che avevano già avviato i lavori facendo affidamento sul provvedimento e, dinanzi al blocco dei crediti e all’incertezza degli esiti futuri in materia, si erano trovati all’improvviso in difficoltà e in ambasce, possono finalmente completare i loro interventi tirando un respiro di sollievo».

Così Tilde Minasi, Assessore alle Politiche Sociali della Regione Calabria e candidata leghista al Senato nel collegio uninominale Calabria 02, sulla notizia dell’intesa trovata in Senato grazie alla Lega sull’emendamento al dl Aiuti bis relativo al superbonus, per la quale, tra le varie modifiche, si stabilisce che la responsabilità in solido nella cessione dei crediti dei bonus edilizi e superbonus si configura solo se il concorso nella violazione avviene “con dolo o colpa grave”.

«A breve avremo tutti i dettagli, ma intanto sono felice di registrare un’altra conquista del partito che rappresento in Calabria e con il quale mi candido al Parlamento, che va ancora una volta nella direzione giusta: lavorare per il bene della popolazione, soprattutto in un momento così difficile da tanti punti di vista.

Adesso continueremo la nostra battaglia sul caro-bollette, che danneggia pesantemente le famiglie e le imprese, soprattutto alle nostre latitudini, dove si fanno già i conti con la mancanza di lavoro. Il nostro impegno proseguirà fino a che non otterremo gli aiuti necessari, più volte sollecitati dal nostro leader Matteo Salvini».