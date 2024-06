Superbonus, Conte “Nessun danno per le casse dello Stato”

ROMA (ITALPRESS) – “Mi meraviglia che abbiamo un presidente del Consiglio disinformato, è grave. Parla di truffe del superbonus ma è una misura controllata. I 15 miliardi di truffe sono tra privati, nessun danno per l’erario. Non c’è un danno di un solo euro nelle casse dello Stato, Meloni deve studiare”. Così il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte a “Otto e mezzo” su La7.“Abbiamo avviato in piena pandemia il superbonus, che è stato poi modificato venti volte da Draghi e Meloni. Di 216 miliardi del portafoglio dei crediti fiscali, 66 sono cresciuti nelle mani di Meloni che governa da due anni. Come fanno a deresponsabilizzarsi? Come fa Meloni ad andare in tv e dire che è stato Conte?”, ha aggiunto.

– Foto: Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).